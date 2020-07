© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei fra medici e personale sanitario del policlinico di Chieti sono indagati per la morte di Mario Nanni, 73 anni, originario di Gissi ma residente a di San Salvo, deceduto il 16 luglio scorso nel nosocomio teatino tre ore dopo un intervento per il drenaggio a un polmone. Stamattina il sostituto procuratore della Repubblica Marika Ponziani conferirà l’incarico di effettuare l’autopsia al professor Giorgio Bolino e il professor Paolo Annessi dell’università La Sapienza di Roma. Il consulente degli indagati è l’anatomopatologo teatino Domenico Angelucci: l’ipotesi di reato in questa fase è di omicidio colposo ma per accertare se ci sono responsabilità bisognerà attendere i risultati dell’autopsia. Nanni entrò in ospedale il 21 giugno per una polmonite e, sottoposto a drenaggio, è morto a causa di una emorragia. Sono stati i suoi tre figli, assistiti dall’avvocato Giuseppina Fabretti, a presentare la denuncia che ha portato all’apertura dell’indagine. L’uomo risultò negativo al tampone Covid.