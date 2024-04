Torna a casa e trova il figlio di 48 anni morto in camera

Civitella Roveto,paesino in provincia dellìAquila, è in lutto per la morte di un 48enne trovato senza vita nella sua camera, il suo corpo era riverso a terra a fianco del quale c'era una sciarpa. La notizia ha suscitato sgomento, incredulità. L'uomo non era sposato e viveva col padre e proprio il genitore, tornando a casa nella notte fra sabato e domenica, ha fatto la terribile scoperta. Le sue urla di disperazione alla vista del figlio ormai senza vita hanno richiamato il vicinato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tagliacozzo e il 118, ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Oggi alle 11, alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista si celebreranno i funerali. La vittima era un operaio in un'azienda che fabbrica porte e finestre ed era un grande lavoratore. La sua morte lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi familiari ma anche tra i suoi amici. Il padre, a causa dei suoi impegni, era stato tutto il giorno fuori e tornando a casa di sera aveva notato che la camera del figlio aveva stranamente la luce accesa, quando a quell’ora tarda era sempre al buio. Come se avesse avuto un presentimento proprio per quella luce accesa è entrato e si è trovato davanti una scena agghiacciante: il figlio riverso sul pavimento, per lui non c'era più nulla da fare

