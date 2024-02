Partecipa alla convention elettorale della moglie e viene colpito da malore: morto il marito del sindaco Cristina Lella

Sarà l’autopsia a rivelare la natura del malore che ha causato la morte, avvenuta nella mattinata di ieri, di Angelo Pelliccia, 60 anni, marito del sindaco di Torrebruna Cristina Lella. Una scomparsa imprevedibile che ha lasciato improvvisamente attoniti e addolorati gli abitanti del paese del Vastese, che fa parte dell’unione dei comuni del Sinello e in cui vivono poco meno di 700 abitanti. Inutile l’intervento di un elicottero del 118 decollato da Pescara.

A Torrebruna, l’uomo, di professione geometra, era molto benvoluto e stimato da tutti e nessuno poteva presagire una morte così repentina. Angelo Pelliccia nella giornata di sabato era stato a Pescara per assistere alla presentazione dei candidati che sostengono Luciano D’Amico, fra i quali la moglie Critina. Nella stessa serata avrebbe accusato qualche primo sintomo, ma era impossibile prevedere il tragico epilogo della mattina successiva, quando la situazione è peggiorata improvvisamente.

Con prontezza sono stati allertati gli operatori del 118 che sono giunti sul posto per portare il loro aiuto all’uomo, ma purtroppo vani sono risultati i diversi tentativi di rianimarlo.

Angelo Pelliccia ha lasciato un grande vuoto a Torrebruna, ma non solo: era infatti molto conosciuto in tutto il Vastese per il suo costante attivismo nel gruppo alpini e nella protezione civile della Valtrigno.

Agli abitanti del paese ora non resta altro che stringersi intorno alle due figlie dell’uomo e alla moglie, Cristina Lella, eletta primo cittadino di Torrebruna nel 2019 con la lista civica Crescere Insieme e candidata alle elezioni regionali del 10 marzo nella lista del Partito democratico. A lei sono state inviate parole di condoglianze del sindaco di Vasto e presidente della Provincia, Francesco Menna: «È con la più profonda tristezza nel cuore che esprimo la mia piena vicinanza e il mio affetto all’amica Cristina Lella per l’improvvisa dipartita in cielo dell’amato marito Angelo». Anche i circoli del Vastese di Fratelli d’Italia hanno espresso «il loro cordoglio e la loro vicinanza al sindaco Cristina Lella per la scomparsa prematura e improvvisa del caro marito».