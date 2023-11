Travolto da un'auto mentre cammina sulla Variante: morto Ermanno Morgione, 60 anni

LANCIANO Investito da un’auto mentre camminava a piedi vicino al margine sulla Variante 84 Frentana, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco. E’ morto così sul colpo Ermanno Morgione, 60 anni di Lanciano. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.40 di ieri.

Una macchina, una Land Rover Discovery proveniente da San Vito, nel buio, l’ha centrato in pieno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lanciano, Polizia e il 118.

Il conducente A.D. N. di Rocca San Giovanni del ‘77 ha riferito di non averlo visto nell’oscurità. Alcuni pezzi dell’auto sono volati anche a decine di metri di stanza a testimonianza del duro impatto. L’uomo, conosciutissimo in città, ha trascorso una vita difficile cercando di tirare avanti e arrangiandosi in qualche modo.

Tante le reazioni sui social per la tragica morte di Ermanno: “Ciao povero ragazzo - scrive Brunella - sicuramente troverai adesso quella felicità che ti è stata negata in questa vita...che la terra ti sia veramente lieve”. “strada maledetta” scrive Cristiano.