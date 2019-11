Infarto fulminante, morto l'ex questore dell'Aquila Giovanni Pinto

Stroncato da malore a 67 anni l'ex questore dell'Aquila Giovanni Pinto. Il decesso per un infarto fulminante a Modena, dove viveva. Terminata l'esperienza a Modena Giovanni Pinto è stato promosso dirigente generale e ha diretto la questura di L'Aquila, per poi essere nominato nel 2013 direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle Frontiere. Nel settembre del 2017 ha concluso la sua carriera nella polizia. Durante il suo mandato da questore della provincia di Modena, Pinto ha affrontato con «grande impegno il difficile periodo del terremoto - ha sottolineato la prefettura - e ha definitivamente concluso la realizzazione del nuovo ufficio immigrazione da lui stesso inaugurato».

