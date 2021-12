Morto Ermanno Basilio, storico medico di Martinsicuro

MARTINSICURO Si è spento Ermanno Basilio, storico medico di Martinsicuro. Aveva 93 anni, originario di Teramo, ed era un professionista molto stimato e apprezzato in città dove si era trasferito alla giovane età di 30 anni e vi era rimasto a vivere anche dopo la pensione. Intere generazioni di martinsicuresi sono passate per il suo ambulatorio di via Aldo Moro dove riceveva i suoi numerosissimi pazienti. Medico di base vecchio stampo, aveva una conoscenza della medicina profonda ed era noto per le sue diagnosi infallibili ed era sempre pronto a recarsi a domicilio qualora ce ne fosse stato bisogno a qualsiasi ora.

A strapparlo all'affetto dei suoi parenti e della famiglia Cicchi, con la quale aveva condiviso tutto la vita, una crisi respiratoria nella notte. Soccorso dagli uomini del 118 e trasportato all'ospedale di Giulianova, si è spento ieri mattina alle prime luci dell'alba. Amante dello sport e in particolare modo del calcio, fu medico sociale del Martinsicuro Calcio, società che ha visto praticamente nascere e che ha seguito sempre con grande affetto e dedizione insieme al suo Milan, club di cui era molto tifoso e seguiva tutte le partite. «Il dottor Basilio rimarrà sempre un mito della mia giovinezza, da lui ho imparato molto e i suoi consigli sono stati sempre molto preziosi - le parole dell'assessore al Bilancio, Alduino Tommolini, che è stato suo vicino di casa - Una notizia molto triste, un altro pezzo di storia della città di Martinsicuro che ci lascia. Grandissimo professionista, sempre disponibile con tutti, essere medico per lui è sempre stata una missione e, anche dopo la pensione, non ha mai fatto mancare il suo immenso sapere ai suoi pazienti. Buon viaggio, dottore».

Una vita spesa per gli altri, sempre al servizio di chi ne aveva bisogno. Non era sposato e non aveva figli e la sera, passando per via Aldo Moro, si poteva scorgere una luce accesa dal suo ambulatorio dove restava fino a tarda notte, dopo una giornata di lavoro, a studiare e aggiornarsi. Grande la commozione in città che si è svegliata ieri mattina apprendendo la triste notizia della scomparsa del dottore amato da tutti. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 14 nella chiesa Sacro Cuore di Martinsicuro, la salma verrà poi tumulata nel cimitero di Teramo, sua città natale.

Matteo Bianchini