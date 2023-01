Morti durante le feste, due uomini trovati mummificati in casa

Due drammi della solitudine nel teramano. Ieri nel giro di poche ore sono stati rinvenuti i corpi mummificati di Giuseppe Ricci, 69 anni, di Teramo e Francesco Cucca, 86enne di Giulianova. Per entrambi la morte risalirebbe a prima di Natale o comunque sotto le feste.

Nel primo caso, a dare l'allarme, verso le 14, è stato il nipote, perché lo zio non gli rispondeva al telefono da giorni. Avvertite le forze dell'ordine, si sono recate nel suo appartamento, l'ultimo piano di una palazzina nella centralissima via Duca D'Aosta: i militari hanno chiamato i vigili del fuoco per aprire la porta e un'ambulanza del 118. Scardinato l'uscio i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il pm ha disposto il trasporto della salma all'obitorio del Mazzini di Teramo. L'ispezione cadaverica ha stabilito che la morte sarebbe avvenuta per un improvviso arresto cardiaco da almeno 20 giorni, così il pm ha restituito la salma ai familiari. Giuseppe Ricci a Teramo era molto conosciuto, girava spesso in bici, una Graziella. Non era sposato, non aveva figli e chi lo conosceva dice che molto probabilmente poteva permettersi una vita diversa, ma aveva scelto di vivere in solitudine.



Poche ore prima, verso le 11.40, a chiamare i soccorsi in una palazzina in via Adige a Giulianova, sono stati i vicini di casa di Francesco Cucca, perché non lo vedevano passeggiare da giorni. Per il resto la storia è identica a quella di Giuseppe. Ed anche in questo caso, dopo l'ispezione cadaverica che ha stabilito che la morte e sopravvenuta per causa naturali da almeno 10 giorni, il pm ha restituito la salma per il funerale. L'anziano, originario di Napoli, viveva da molti anni a Giulianova con la moglie. Rimasto vedovo e senza figli aveva deciso di continuare la sua vita vicino al mare. Adesso i pronipoti si dovranno occupare del suo funerale.