L'Aquila, muore in fila alle Poste: doveva ritirare la pensione

Ultimo aggiornamento: 11:45

E’ morta mentre faceva la fila per prendere la pensione all’di, in provincia dell'Aquila. E’ successo, ieri mattina, ad una donna di 81 anni,, che si era recata alle poste per riscuotere la pensione. «e qualcuno ha tentato anche di sorreggerla ma inutilmente. E’ finita sul pavimento e non dava più segni di vita».L'impiegato ha chiesto l’intervento del 118 che è arrivato dopo un po’, ma ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. Sul posto anche ildel paese che non ha fatto altro che constatare la morte per un infarto fulminante. Sul posto sono intervenuti anche iche dopo aver ricostruito la dinamica dell’improvvisa morte della donna hanno atteso il nulla - osta della magistratura per la riconsegna della salma ai familiari. L’anziana molto conosciuta in paese non aveva mai accusato problemi di cuore ed era ancora in buona salute. In mattinata si era alzata alla solita ora ecome era solito fare ogni mese. Purtroppo, a causa dell’improvviso malore, non ha riscosso la pensione che adesso tornerà nelle casse dell’Inps.