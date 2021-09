Sbagliano sentiero, padre e figlio romani soccorsi sul Monte Velino

Mercoledì 1 Settembre 2021, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 08:17

Sbagliano sentiero, recuperati due escursionisti romani sul Monte Velino. Sono stati tratti in salvo dall’elicottero dei vigili del fuoco del Reparto Volo di Pescara padre e figlio,di 55 e 25 anni, nell’area denominata Cima di Macchia Triste sulle pendici del Monte Velino, nel comune di Magliano dei Marsi, in provincia dell'Aquila.

I due escursionisti, partiti dalla frazione di Cartore, volevano raggiungere la cima principale del massiccio del Velino, la zonma dove a primavera sono morti quattro escursionisti di Avezzano travolti da una valanga. I due romani hanno però percorso un sentiero sbagliato che li ha condotti su un crinale impervio e difficile da superare dal quale non erano in grado di fare ritorno. Ieri pomeriggio sono riusciti a chiedere aiuto telefonicamente alla sala operativa dei vigili del fuoco che immediatamente ha inviato in loro soccorso un elicottero che li ha recuperati con una complessa manovra aerea riportandoli in buone condizioni al punto di partenza.