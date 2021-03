Rigopiano, tre dispersi durante escursione: cominciate le ricerche

Tre dispersi nella zona di Rigopiano. Sono in corso le ricerche di tre persone, probabilmente tre scialpinisti, partite per un'escursione questa mattina e che non hanno fatto rientro a casa. E' scattato subito l'allarme e le squadre del Soccorso alpino di sono subito messe alla ricerca, ma dei tre escursionisti finora non c'è traccia. Le ricerche si stanno concentrando sul versante pescarese del Gran Sasso, nella zona di Rigopiano, tristemente nota per la valanga che investì il resort sotto la montagna e provocò 29 vititme. Sono state trovate le macchine in zona Valle d’Angri, a Farindola.

I tre erano attesi a casa nel pomeriggio, ma quando i familiari, in serata, non li hanno visti rientrare e non riuscendo a contattarli al telefono, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e al 118, che hanno immediatamente attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando il Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo.

Squadre di terra del Soccorso Alpino sono subito partite dalla stazione di Penne, appena hanno ricevuto l’allarme. Stando a quanto riferito dai familiari dei tre - un uomo residente a Lanciano, in provincia di Chieti, uno a Cepagatti (Pescara) e un’altro a Bisenti (Teramo) - erano diretti da Monte San Vito a Rigopiano, in provincia di Pescara, dove avrebbero lasciato anche le proprie auto.

Quasi sicuramente i tre praticavano sci alpinismo, ma sono tuttora in corso ulteriori accertamenti. Come si sta verificando l’effettiva presenza delle auto dei dispersi a Rigopiano.

Ultimo aggiornamento: 23:11

