Il tecnico aquilano Ianni fa imbestialire Mourinho a Londra

Un aquilano al centro della maxirissa che si è svolta a Londra, al termine del big match tra il Manchester United di Mourinho e il Chelsea di Sarri. Si tratta di Marco Ianni, uno dei vice di Maurizio, che non ce l’ha fatta a contenere l’esultanza per il risultato in extremis e che, alla fine, ha fatto scoppiare con un moto d’ira Mou. E’ stato infatti un gol al sesto minuto di recupero a salvare l’imbattibilità in Premier League del Chelsea, che rischia lo scivolone casalingo contro il Manchester United. Grazie al gol in extremis di Ross Barkley, Maurizio Sarri diventa così il primo manager nella storia del Chelsea a non perdere una partita delle prime otto giornate nella sua stagione d’esordio.Un primato macchiato dalla baruffa che si è accesa a fine gara, innescata dall’esultanza scomposta di un membro dello staff del tecnico italiano e molto poco gradita da Josè Mourinho. Nell’esultanza che segue la rete del pareggio, il vice di Sarri, Marco Ianni, rivolge qualche parola di troppo a Mourinho, accendendo una mischia a bordo campo. Che lo stesso portoghese, però, a fine gara ridimensiona. «Una persona mi ha mancato di rispetto, ma si è già scusata. Anche Sarri si è scusato, intervenendo di persona. Sono cose che capitano, anche io ho commesso parecchi errori in passato». Quindi le scuse a Mourinho, anche davanti ai taccuini: «Non ho visto quello che è accaduto, ma ho parlato con José. Ho capito che era colpa nostra, e sono intervenuto con il responsabile. Non mi è affatto piaciuto quello che è successo». Marco Ianni è entrato a far parte dello staff di Sarri assieme a Gianfranco Zola.