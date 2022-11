Minaccia la ex e il padre di lei. La donna alla Polizia: «Non lo amo più, mi fa solo paura»

Lui, G.G., 54enne, avezzanese, da mesi aveva assunto atteggiamenti da stalker, almeno secondo la denuncia e le indagini effettuate, nei i confronti dell'ex compagna e del padre di lei. Stanca dei soprusi che stava subendo e assalita da paura e stato di ansia continua, ha raccontato il suo calvario al personale del Commissariato e dopo una serie di accertamenti, ieri mattina, gli agenti dellla sezione Anticrimine di Avezzano hanno notificato all'indagato il provvedimento di misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della donna e del papà di quest'ultima, oggetto secondo quanto appreso di persecuzioni e intimidazioni.

L'uomo, secondo l'accusa, nel corso degli ultimi tempi, avrebbe assunto verso padre e figlia comportamenti vessatori, attuati e messi in pratica con telefonate e messaggi minacciosi e ingiuriosi, ad ogni ora del giorno e della notte. Una reiterazione dell'atteggiamento persecutorio che ha provocato, con il passare dei mesi, uno stato costante di ansia e di paura sia nella donna che nel padre di lei, accusato dall'indagato di essere il colpevole della fine della relazione tra i due. La vittima però ha denunciato con fermezza quell'uomo: «Ormai lui mi fa solo paura, temo per me e per mio padre».