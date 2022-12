Matrimonio a prima vista, gli sposi dalla Germania a Chieti: non si erano mai conosciuti

Chieti protagonista di Matrimonio a prima vista edizione tedesca. Loro sono Kinga e Morten e nei mesi scorsi sono atterrati nel capoluogo teatino in qualità di concorrenti della trasmissione televisiva. Il format prevede che due single in cerca dell'amore arrivino all'altare senza aver mai conosciuto il proprio partner. I due si incontrano per la prima volta il giorno del matrimonio e poi partono subito per il viaggio di nozze. Una luna di miele che, in questo caso, ha avuto come location Chieti e l'Abruzzo.

La struttura scelta per la coppia di sposini è Casa Marzapane, in via Fieramosca gestita da Manuela Bascelli. Ed è proprio lei a raccontare questa storia. «È diventata quasi una missione - dice Manuela - quella di far vivere questa esperienza davvero come un sogno per Kinga e Morten». A fare da sfondo le colline e la Majella. Poi le varie attività dalla canoa sul Tirino, alla degustazione in cantina, uscita in peschereccio, a cavallo, fino all'ultima cena: una serata da sogno. «Il luogo scelto - spiega Manuela - è un'area del parco di Montepiano. Abbiamo allestito un piccolo ristorante all'aperto. Lei si è emozionata, un momento romanticissimo». La favola si è conclusa con il classico lieto fine.