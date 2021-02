Droga confezionata in garage: arrestato e processato. Sequestrati 2.900 euro

Arrestato spacciatore con quasi 40 grammi di droga in casa. I finanzieri della Compagnia di Giulianova hanno arrestato, in flagranza di reato, a Martinsicuro, in provincia di Teramo, un uomo con 29,80 grammi di cocaina, 7,25 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish oltre che di 2.900 euro quale provento dell’attività illecita. Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato pedinato negli spostamenti tra la sua casa e un garage a circa 300 metri di distanza, ove stava per diverso tempo. Insospettiti, i finanzieri hanno deciso di fermarlo all’uscita del piccolo box auto: addosso aveva 10,60 grammi di cocaina cautelati in una busta sottovuoto.

Immediata la perquisizione nel garage dove sono stati trovati 2 involucri contenenti 18,60 grammi di cocaina, mentre in casa c'erano altri 0,6 grammi di cocaina, 7,25 grammi di marijuana, 2 di hashish, un bilancino di precisione e 11 buste sottovuoto utilizzate per il confezionamento dello stupefacente, di queste una era già stata usata e gettata nel cestino dei rifiuti. All’interno di una cassetta di metallo in un armadio, trovati i 2.900 euro, probabile introito dell’attività di spaccio.

L'arrestato, per la violazione all’art. 73, comma 1 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) del Dpr 309/90, è stato sottoposto a giudizio direttissimo ed ha patteggiato la pena. La sostanza stupefacente, il bilancino e le buste per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

