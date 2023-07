Un 41enne romano tenta di farla finita dal viadotto di Pietrasecca: salvato dalla polizia

Da Roma percorrendo la complanare che sfocia poi sul raccordo un 41enne romano si è diretto verso la Marsica. Ha raggiunto il viadotto di Pietrasecca, ha posteggiato la sua auto appena prima di introdursi nella “canna” autostradale che poi sfocia sul lato Tagliacozzo e ha cominciato a inerpicarsi sulla rete di protezione. Alcuni automobilisti che procedevano in senso contrario, e cioè verso Roma, hanno avvertito la Polizia. Sono intervenuti quelli della Polizia stradale di Carsoli con due pattuglie che procedevano proprio in zona. Hanno bloccato le auto e hanno cominciato il loro lavoro di persuasione. Fortunatamente ci sono riusciti. L’uomo è stato bloccato, portato a terra e aiutato. Ha mostrato i chiari segni di uno stato confusionale: ha parlato del suo stato di disagio ed è stato trasportato in un reparto specialistico dell’ospedale dell’Aquila.