Incidente, marito investe la moglie di 87 anni in Apecar: la donna è in gravi condizioni.

Marito investe la moglie di 87 anni in Apecaar: la donna è in gravi condizioni. L’incidente, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, è avvenuto ieri sera, poco prima delle 19, in via Enrico de Nicola a Roseto, nelle vicinanze della residenza dei due coniugi. Gli abitanti della zona hanno immediatamente chiamato i soccorsi e fornito i primi aiuti. Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Roseto. I sanitari, dopo aver stabilizzato la donna, che ha riportato fratture scomposte ed esposte alla tibia, al perone e alla spalla a causa dell'urto, l'hanno trasportata sulla statale 16 fino alla frazione di Cologna. Qui, un'altra ambulanza con un medico a bordo ha preso il relè, visto il peggioramento delle condizioni dell'anziana di 87 anni, portandola in condizioni critiche all'ospedale Mazzini di Teramo a causa di un'emorragia.

Le sue condizioni sono gravi.

Il marito, alla guida del mezzo a tre ruote, non ha riportato nessuna conseguenza, ma stando a quanto si è appreso dagli abitanti della zona, sembra che sia stato sentito per diverso tempo dagli agenti del commissariato di Atri, intervenuti per effettuare tutti i rilievi dell'incidente. Al momento non è chiaro se l'investimento sia stato causato dall'età avanzata dell'uomo alla guida dell'Apecar, dalla scarsa illuminazione della strada, da un malore passeggero, dalle condizioni della strada. Sulla vicenda gli investigatori stanno tenendo il massimo riserbo.