Marcella scomparsa, l'appello dei figli: «Si sentiva in pericolo, aiutateci a ritrovarla»

Sono ore di apprensione per una donna di 67 anni di Martinsicuro, in provincia di Teramo, Marcella Marchionni, scomparsa da ieri mattina. La donna, prima di svanire nel nulla, ha detto di «sentirsi in pericolo».

Il disperato appello sui social network dei figli. «La persona in foto è mia mamma Marcella Marchionni, questa mattina (ieri, ndr) intorno alle ore 8,50, dopo aver lasciato una pochette con alcuni effetti personali a una sua amica e dopo averle detto che si sentiva in pericolo si è allontanata con la propria auto (una Fiat punto), in evidente stato confusionale ed è scomparsa», scrive la Alessia su Facebook. Il post è stato condiviso tantissime volte. Marcella ha 67 anni e, stando a quando si apprende, l’ultima volta è stata avvistata a Grottammare a casa dell’amica. Poi è uscita di corsa, ha spento il telefono e ha fatto perdere le sue tracce. A cercarla le forze dell’ordine. «Chiunque l’abbia vista o la veda è pregato di contattare immediatamente i carabinieri di San Benedetto del Tronto oppure di avvisare me o mio fratello Andrea», conclude l’appello della figlia