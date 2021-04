16 Aprile 2021

di Tito Di Persio

«Le istituzioni mi hanno lasciata sola», fa sapere la donna, separata e mamma di tre figli (due minori) residente a Roseto degli Abruzzi che al momento vive in residence sulla costa. Tra una ventina di giorni la stanza della struttura ricettiva, dove vive, dovrà essere liberata per l’avvio della stagione estiva e lei dovrà lasciare la stanza e non trova alternativa.

Da settimane la donna ha fatto presente la sua difficile situazione al comune di Roseto, e gli è stato risposto «di rivolgersi ad un’agenzia immobiliare, perché l’ente non si occupa di affitti». La signora fa sapere che sono mesi che si rivolge alla agenzia ma nessuno gli affitta casa per tutto l’anno. E per questo motivo che ha chiesto aiuto alle istituzioni. Al momento l’unica alternativa che ha è quella di andare a vivere in auto. «È normale una cosa del genere in un paese civile?», si chiede.