Maltempo, tromba d'aria nella Marsica: scoperchiati i tetti di numerose abitazioni

Tromba d’aria nella zona sud-ovest di Avezzano ieri pomeriggio: attimi di paura tra i residenti, scoperchiati alcuni tetti, abbattuti pali della luce e sradicati grossi alberi. E´ il bollettino parziale dei danni causati dalla tromba d´aria che si è abbattuta poco dopo le ore 17 in questa area del territorio marsicano. Impegnati nelle operazioni di soccorso i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano per tutto il pomeriggio e per la notte intera.

La tromba d'aria si è abbattuta su alcuni immobili scoperchiando tetti e distruggendo tutto ciò che incontrava. I danni maggiori all’Incile e al Nucleo Industriale, dove il tetto di un’abitazione è stato divelto e due anziani sono stati messi in salvo dai vigli del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Volati i tetti di alcune fabbriche che per fortuna non hanno fatto feriti. In pochi minuti sulla zona si è scatenato l'inferno: una tempesta di acqua e vento che ha fatto temere il peggio. Caduti diversi alberi tra i comuni di Trasacco, Luco dei Marsi e Collelongo che hanno ostruito le strade rendendole impercorribili alla autovetture.

