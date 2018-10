Malore durante il congresso, la Cgil in ansia per Trasatti

Sono ore di preoccupazione, queste, per le condizioni di salute di Umberto Trasatti, il segretario provinciale della Cgil dell'Aquila e punto di riferimento assoluto del mondo sindacale. Ieri Trasatti ha avuto un malore di natura cardiaca mentre stava partecipando al congresso provinciale della Federazione dei trasporti (Filt), nella sala assemblee della sede di via Saragat. Immediati sono scattati i soccorsi. Trasatti è stato ricoverato all’Utic, l’Unità di terapia intensiva coronarica, sotto stretta osservazione. Gli hanno espresso vicinanza sia il circolo di Sinistra Italiana che il Partito Democratico: «Lo rivogliamo al più presto in quello che è il suo ruolo naturale, in difesa e in prima linea a tutela dei lavoratori, a cominciare da quelli del nostro territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA