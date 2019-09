Madonna dello Splendore, il pullman dei pellegrini rimane incastrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta avventura ieri per un gruppo di pellegrini di Francavilla a Mare in visita al Santuario della Madonna dello Splendore a Giulianova. Forse tradito dal navigatore, il conducente del grosso pullman, che aveva a bordo una cinquantina di pellegrini, ha sbagliato strada. Proveniente dalla Nazionale Adriatica, ha deciso di imboccare la strada che da Tortoreto Lido porta al Santuario, che è sicuramente più panoramica ma stretta e addirittura pericolosa quando si scende nel tratto finale verso il Santuario. Ed è proprio quello che è accaduto, in questo tratto il mezzo è rimasto “incastrato” nella piccola discesa con le ruote posteriori rivolte verso l’alto e che non facevano più presa sull’asfalto per cui il pullman non poteva più proseguire. Vano ogni tentativo dell’autista di rimetterlo in carreggiata.Nel frattempo i pellegrini sono stati fatti scendere con cautela ed hanno potuto assistere alla messa al Santuario ma poi hanno dovuto attendere fino alle 12,30 per poter ripartire. A “salvare” loro ed il pullman sono stati i vigili del fuoco che sono intervenuti i con una grossa gru che è riuscita, dopo manovre particolarmente attente a riemettere in sesto il mezzo dopo circa due ore di lavoro.