Madonna del Rosario: all’Aquila si concludono i festeggiamenti

L'AQUILA - Nonostante l’emergenza sanitaria la, all'Aquila, quest’anno più che mai, ha voluto che si svolgessero i festeggiamenti per la Solennità della Madonna del Rosario.In questi giorni è in corso la Novena, che si concluderà oggi, sabato 3 ottobre, con la celebrazione di Sua Eminenza, Cardinale Giuseppe Petrocchi.Alle ore 19.15 si celebrerà il RosariAMO, che quest’anno sarà dedicato alla memoria dell’amatissimo Marco Busilacchio scomparso prematuramente il 1 giugno scorso.Domenica invece ci saranno le due celebrazioni solenni delle ore 11 con a seguire la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, e alle ore 18, animate dal coro storico della Parrocchia di Santa Maria Paganica, mentre alle ore 16,30 sarà recitato il Rosario nei cinque misteri.Per motivi legati all’emergenza sanitaria, quest’anno non si potrà portare la statua della Madonna del Rosario in processione.