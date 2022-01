Gruppo di ragazzini distrugge quadro elettrico, la sindaca: «I vandali pagheranno»

La sindaca di Luco dei Marsi Marivera De Rosa segnala sul web l’azione dei vandali. La denuncia (con intento pedagogico, affinché la storia non si ripeta) riguarda l’attacco distruttore a uno dei quadri elettrici della pubblica illuminazione. «Non è la prima volta che accade, - scrive la sindaca della provincia dell'Aquila - e come in altre occasioni la nostra squadra di operai è corsa a ripristinare la corrente elettrica nelle zone servite e a mettere in sicurezza le colonnine che rappresentano un pericolo, non solo per i geni che si divertono a compiere questo scempio, ma anche per altri».

Potrebbero essere pericolose per i passanti e i bambini. De Rosa conosce gli autori della scorribanda: ragazzotti per i quali «come è stato per altre vicende, procederemo a chiamare alla responsabilità famiglie e ragazzi coinvolti, con la speranza soprattutto che entri finalmente nella testa di qualcuno che i beni comuni non sono di nessuno, ma di tutti, e pagati da tutti, e tutti siamo chiamati ad averne cura».

Non è colpa di tutti, dal momento che «abbiamo giovani meravigliosi, come lo è la nostra comunità, e certi episodi nulla tolgono a questo, resta il fatto però che vi sono anche situazioni, e persone, per cui è opportuno che si ripetano e rafforzino certi concetti, e invito i genitori, in primis, a farlo. Dover ricorrere alle sanzioni è già più che spiacevole, certi fatti dovrebbero essere un campanello d’allarme per le famiglie affinché da questi eventi, disdicevoli, non se ne generino di peggiori».