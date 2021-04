9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Anche stavolta le telecamere hanno fatto il proprio dovere ed hanno permesso di scovare il vandalo che un mese e mezzo fa fa abbattè alcuni vasi del sottopasso di via Sauro e spostò alcuni dissuasori pesanti di cemento. Ieri mattina la Polizia municipale di Giulianova ha ufficializzato l’identificazione. Ed anche se non ha fornito le generalità, ha provveduto a notificare all’interessato gli atti con i quali vengono contestati i reati di essersene andato in giro di notte in tempo di Covid e di aver sposato ed abbattuto oggetti di proprietà comunale. E non è un ragazzino. Guardando attentamente le immagini si è scoperto che si tratta di un uomo di 40 anni, sposato e con figli. In precedente nel sottopasso si erano verificati atti analoghi ma le telecamere sono state sistemate successivamente. C’è da dire che in questo caso è un successo anche delle telecamere.