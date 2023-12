La luce di notte gli dà fastidio, spara al lampione del vicino: uomo sotto inchiesta

L’illuminazione esterna del vicino di casa era troppo forte e gli dava fastidio e così un 75enne di una frazione di Teramo ha deciso autonomamente di spegnerla, usando il suo fucile. Ha sparato senza pensare alle possibili conseguenze di quel gesto, ma spinto solo dal fastidio che gli provocava, a suo dire, quella luce.

L’episodio è avvenuto l’altra sera, ma adesso l’anziano è indagato per danneggiamento, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose. Ad accorgersi dell’accaduto è stato l’intero vicinato che ha sentito lo sparo e immediatamente sono arrivate, da più parti, segnalazioni alle forze dell’ordine. Ma quando poi i militari sono arrivati sul posto e hanno rintracciato il 75enne, lui si sarebbe giustificato, dicendo che il vicino di casa non gli rispondeva e a quel punto avrebbe deciso autonomamente di impugnare il fucile e centrare con un solo colpo la luce per spegnerla definitivamente e mettere così fine al suo problema.

L’arma, dal successivo controllo, è risultata detenuta legalmente ma ai soli fini sportivi insieme ad una pistola che si trovava in casa del 75enne, entrambe poi sequestrate in via cautelativa proprio perché l’uso in questi casi è per sparare al poligono.

L’anziano, invece, ha usato come bersaglio non una sagoma, ma l’illuminazione.