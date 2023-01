Capodanno a Pescara con Papa e Olivieri mattatori, oggi il concerto di Loredana Bertè

Piazza Salotto gremita ieri sera per l'addio al 2022 e il benvenuto al nuovo anno. I cabarettisti pescaresi doc Vincenzo Olivieri e Marco Papa sono stati i mattatori dello spettacolo "E' la fine dell'anno" che ha richiamato migliaia di spettatori entusiasti di festeggiare con loro l'arrivo del 2023. Il sindaco Carlo Masci e l'assessore ai grandi eventi, Alfredo Cremonese, hanno salutato la città di Pescara rinnovando gli auguri per l'anno nuovo e hanno espresso soddisfazione del successo dello spettacolo. Oggi un altro grande evento è in programma nella stessa piazza Salotto e sullo stesso palco con il concerto di Loredana Bertè con inizio alle ore 19, evento che promette una bella partecipazione di pubblico festoso pronto a scatenarsi sulle note dei grandi successi della Bertè.