© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORTONA- Vertenza Iper Conad: le sigle sindacali Filgames Cgil, Fisascat Cgil, UilTucs è preparano alla lotta per la salvaguardia dei livelli occupazionali. I sindacati ritengono inaccettabile il comportamento di Conad che, un anno fa dal subentro della gestione, chiede una riduzione pesantissima di personale. La società Hera srl, il nuovo direttore del lavoro dal 2019 del punto vendita Iper Conad di contrada Santa Liberata, ha comunicato alle procedure sindacali gestite dalla procedura di licenziamento collettivo per 30 dei 153 lavoratori impiegati occupati nell'ipermercato. Secondo quanto dichiarato dalla società, la decisione di effettuare il taglio del personale sarebbe necessario all'andamento negativo delle vendite, nel documento di legge di un -11,62% solo nel secondo trimestre 2019, e all'innalzamento dei costi di struttura e di funzionamento. Inoltre le previsioni per il 2020 evidenziano un'ulteriore tendenza negativa con il calo dei consumi, l'incremento delle strutture commerciali concorrenti e dei punti vendita sconto. I sindacati però non ci stanno e si preparano a dare battaglia: tagliare il 20% dei lavoratori è per le parti sociali qualcosa di inaccettabile.