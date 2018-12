Latitante arrestato in casa della mamma. Era nascosto in un armadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da latitante ad arrestato. In casa della madre, nascosto in un armadio. E’ la rocambolesca storia di Natale che ha visto protagonista un pescarese, W.A.C. di 59 anni, ricercato e dunque in fuga, finito in manette perché ha pagato a caro prezzo l’effetto nostalgia di casa. Per sfuggire alla giustizia italiana l’uomo era fuggito in Romania, ma proprio il desiderio di tornare di tornare a casa per festeggiare le festività si è rivelato fatale per lui: la polizia lo ha infatti sorpreso in casa dell’anziana madre, nascosto in un armadio a muro, dove era stato sistemato un letto di fortuna.Gli agenti della sezione antidroga e catturandi della squadra mobile della Questura, coordinati dal dirigente Dante Cosentino, lo stavano cercando da tempo, in quanto W.A.C., irreperibile, era inseguito da un ordine di carcerazione spiccato dalla Procura della Repubblica a Pescara, dovendo espiare una pena di 6 anni ed 11 mesi di reclusione per rapina, estorsione e false dichiarazioni. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Anna Rita Mantini, hanno consentito di individuare e localizzare l’uomo dapprima in Romania, dove viveva da circa due anni, e poi in Italia, cioè a Pescara, dove aveva fatto rientro in prossimità delle feste, trovando ospitalità a casa della madre, in via Aldo Moro. Ed è stato proprio tenendo sotto controllo i suoi familiari che i poliziotti hanno capito che l’uomo si era nascosto in quella casa da qualche giorno, verosimilmente pronto a spiccare nuovamente il volo subito dopo il Natale.