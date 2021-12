I vandali colpiscono il presepe: la Madonna fuma e beve vino. «Gesto offensivo»

La Madonna nel presepe di piazza Plebiscito, a Lanciano in provincia di Chieti, bersaglio dei vandali che le hanno messo in mano una sigaretta e un bicchiere di vino. L’ultima frontiera del vandalismo facile è stata quella di dissacrare anche la centralità iconica delle feste di Natale. L’altra notte qualcuno ha infilato nella mano destra della statua una sigaretta e su quella sinistra ha piazzato un bicchiere di plastica con del vino. L’autore o gli autori dello sciocco gesto hanno maldestramente profanato un sentimento e questo fa di loro gente traboccante di stupidità. «E’ stato davvero un gesto offensivo – dice Angelo Lanci, uno degli organizzatori dell’albero di Natale e presepre - Mi hanno segnalato quanto avvenuto, ma appena giunto ho visto che altri avevano prontamente tolto tutto. Non ci sono parole».

APPROFONDIMENTI SPOLTORE Abruzzo, baby-vandali a scuola: le aule allagate con gli idranti ABRUZZO Montesilvano, raid vandalico nella notte allo stabilimento per...