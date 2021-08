Martedì 31 Agosto 2021, 10:02

Scuola media Dante Alighieri nel mirino di vandaliche l’altra notte hanno pensato di allagarla provocando qualche danno, per fortuna contenuto. Il fatto è successo a Spoltore. A dare l’allarme e a segnalare l’accaduto ai carabinieri della stazione locale è stato il dirigente scolastico del comprensorio di via Montesecco. Intorno all’ora di pranzo i militari della stazione locale hanno effettuato un sopralluogo per cercare di risalire ai responsabili della goliardata, presumibilmente ragazzi.

In base ai primi riscontri è stata ricostruita la modalità dell’azione: gli sconosciuti hanno attraversato prima la scala antincendio e hanno rivolto l’attenzione proprio agli idranti: hanno infatti danneggiato le manichette antincendio poste al piano terra e al primo piano, successivamente le hanno srotolate dalla sede in cui sono alloggiate ed hanno aperto l’acqua.

In poco tempo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sono stati allagati diversi ambienti e l’acqua si è infiltrata tra le controsoffittature dei piani sottostanti danneggiando alcuni pannelli. Sul posto, oltre al personale dell’Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza dell’edificio. I danni, che si stanno ora quantificando, sono coperti da assicurazione. «L’acqua è filtrata da sotto le porte e l’edificio non è stato violato al suo interno e i danni sono limitati a qualche pannello del controsoffitto - ha detto con sollievo il sindaco Luciano Di Lorito -, speriamo nell’aiuto della videosorveglianza per risalire ai responsabili, che immagino siano ragazzi».