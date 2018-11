La spaccata dei ladri ghiottoni: rubati pecorino, salumi e ventricina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo furto con spaccata, nella zona tra Pagliare e Morro D’Oro (Teramo): saccheggiato un magazzino di salumi e formaggi tipici abruzzesi. L’ammontare del bottino è di circa 10mila euro. «Sono riusciti a metterci sul lastrico: è la sesta volta in due anni che i ladri vengono a farci visita - si sfoga la madre del titolare trentenne dell’azienda -, e non siamo nemmeno assicurati. Dopo il terzo furto non ci assicura più nessuno». La zona tra San Giovanni, Pagliare, Morro D’oro e Notaresco, sembra essere diventata territorio sotto assedio e preda di una banda di criminali. La spaccata al magazzino di salumi e formaggi sarebbe avvenuta nella notte del 30 ottobre. E potrebbe essere stato messo a segno dallo stesso gruppo di criminali che, la notte dopo, ha fatto irruzione nella villa di Pagliare, saccheggiando di oro, soldi e dell’auto una famiglia composta da madre, padre e due figli di 12 e 17 anni, forse dopo aver sedato tutti i componenti della famiglia, cane compreso.Secondo una prima ricostruzione fatta dal Comando dei carabinieri di Giulianova, i malviventi dopo aver distrutto la porta a vetri del deposito di salumi e fomaggi, si sono introdotti nel locale posto a fianco della casa dove viv il titolare, J.C. 30enne, con i genitori, commerciante al dettaglio di prodotti alimentari. Una volta all’interno del magazzino, i ladri hanno rubato, forse con un furgone, canestrato di Castel Del Monte, pecorino di Farindola, ventricina nostrana, e poi salame aquilano, mortadella di Campo Tosto e altre specialità abruzzesi, per un bottino del valore di circa 10mila euro. E Anche questa volta i proprietari della casa non si sono accorti di nulla. Sale così a otto il numero dei colpi, tra riusciti e sventati, effettuati nella zona in due settimane. La triste media è di un furto ogni due giorni.