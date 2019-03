Ladri ghiottoni svaligiano la pescheria: addio a tutto il pesce

Sono stati i titolari a postare su facebook la notizia del furto avvenuto, durante la notte, alla pescheria la Paranza ad Avezzano e ad avvertire la clientela che rimanevano chiusi per mancanza di pesce. Dopo aver scassinato la vetrina, i ladri sono entrati all'interno e hanno svuotato i frigoriferi portando via tutto il prodotto ittico. Non contenti hanno anche prelevato quello che era stato cotto per il giorno dopo. Il furto è stato scoperto dal titolare al momento dell'apertura che ha avvisato le forze dell'ordine per i rilievi di legge. Acquisite le immagini delle telecamere che si trovano nei negozi vicini. I proprietari non si sono scoraggiati, sperano di trovare i ladri e danno a tutti l clienti l'appuntamento per martedì. © RIPRODUZIONE RISERVATA