Derubato due volte dai ladri: prima il colpo in casa, poi il furto nel negozio

Ondata di furti a Giulianova. Ed anche con tecniche abbastanza studiate e purtroppo originali. Ben due azioni ladresche ha dovuto subire l'installatore tv M.M. che ha "ricevuto" la visita dei ladri dapprima nella sua abitazione e poi nel negozio.

I ladri sono entrati nel suo appartamento sapendo che lui era con la famiglia a cena altrove e con una scala sono saliti fino al primo piano e una volta dentro hanno rubato preziosi ed orologi per un valore da determinare. Un paio di giorni dopo si è accorto che i ladri erano entrati anche nel negozio ma qui non avevano potuto rubare niente, Altro furto in zona nell'abitazione di A.F..

I ladri si sono presentati con una Audi 4 color nero, un'auto che è stata segnalata già altre volte in città e legata a fatti di cronaca. Uno dei due che erano a bordo ha notato davanti casa un congiunto del proprietario ed ha detto di aver bisogno di acqua per l'auto che aveva dei problemi. E mentre l'uomo pensava a come aiutarli, l'altro che era a bordo sceso, è entrato furtivamente in casa ed anche qua ha rubato tutto quello che era possibile portare via. Su quanto accaduto sono state presentate denunce ai carabinieri che hanno avviato le indagini.