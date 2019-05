Ladri buongustai e ingordi, rubati nel salumificio ben 1.500 prosciutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Depredato lo stabilimento di lavorazione salumi Altobello carni a Tornareccio, in località San Giovanni. Un commando di 8-10 persone, si sospetta pugliesi, ha portato via dal magazzino 1.500 prosciutti appesi e in fase di essiccazione più 60 quintali di salumi imballati e pronti sui bancali per essere immessi sui mercati italiano e internazionale. Il danno è enorme, quasi 200 mila euro, di cui 80 mila di salumi. Merce trafugata e sistemata sul camion Mercedes 3 Assi della Altobello, valore 120 mila euro, ancora introvabile. Rinvenuto invece un furgone Doblò aziendale sulla fondovalle Sangro, sotto Bomba. Col valore del camion l’arrembaggio della gang è stato devastante per l’azienda, parzialmente assicurata, arrivando a 320 mila euro.Per fuggire via Colledimezzo i delinquenti hanno letteralmente sfondato col camion l’ingresso dello stabilimento. I ladri hanno agito indisturbati dalle 23 dell’altra sera alle 3 di ieri mattina. Sono entrati dalla parte posteriore. Scavalcato il recinto hanno rotto una porta e una finestra e hanno raggiunto il reparto stagionatura, al primo piano. Prosciutti passati manualmente uno a uno con una catena umana e lanciati da una finestra per essere caricati sui mezzi. Sul colpo indaga la compagnia carabinieri di Atessa, coordinata dal capitano Marco Ruffini.