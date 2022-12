L’auto si sfrena finendo in un fossato: muore una donna.

Si sfrena l’auto e finisce in un fossato: muore una donna. La tragedia è successa questa mattina poco dopo le 11 nel comune di Arsita in provincia di Teramo. Stando alle prime e sommarie informazioni, una donna (al momento non si conoscono le generalità) era in auto con il figlio. Quest’ultimo scende a fare una faccenda e la macchina si sfrena finendo sotto un burrone. Ad allertare i soccorsi lo stesso figlio. Inutili i soccorsi, all’arrivo del 118 la donna era già deceduta. Sul posto anche i vigili del fuoco per riportare la vettura sulla strada e i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso

Notizia in aggiornamento