La Polizia dell'L’Aquila sta eseguendo una vasta operazione antidroga. I poliziotti della squadra mobile stanno eseguendo 6 misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini stranieri, indagati per associazione a delinquere finalizzata all’illecito traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è in corso dalle prime luci dell'alba e già in giornata si conosceranno gli sviluppi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA