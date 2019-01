L’Aquila, il ministro Trenta a Campotosto

L’AQUILA - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta mercoledi' 16 gennaio, alle ore 11, presso la Casa comunita' del comune di Campotosto ricevera' la cittadinanza onoraria dal sindaco Luigi Cannavicci. Lo riferisce il ministero della Difesa in una nota. Secondo quanto riferito, l'onorificenza verra' conferita al ministro per il lavoro svolto a favore della popolazione dagli uomini e mezzi dell'Esercito italiano impegnati nell'Operazione Sabina. Il ruolo dell’Esercito, in particolare con il Nono Reggimento Alpini dell’Aquila, è stato molto significativo nelle aree colpite dal sisma con diverse attività portate avanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA