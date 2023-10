La moto di Stefano Giannini sbanda e lui viene sbalzato a terra: investito da un altro motociclista. Morto a 49 anni

Ancora un incidente di moto lungo la strada per Campotosto (L'Aquila), ancora un morto e un ferito che vanno ad allungare la lista di chi sceglie di visitare con la moto i luoghi suggestivi che offre la zona e non fa più rientro; l’ultimo caso poco più di un mese fa nello stesso tratto.

L’ultima giornata di sole e temperatura in parte ancora estiva ha portato via con sé Stefano Giannini, 49 anni di Rimini. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 lungo la Strada Regionale 577, che conduce appunto al lago di Campotosto, esattamente al chilometro km 3+100. L’allarme è stato lanciato da altri motociclisti di passaggio, anche loro diretti a Campotosto, anche ieri preso d’assalto. Quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 in elicottero hanno subito constatato il decesso del 49enne e il ferimento non grave di altri due, centauri, una coppia di Spoleto che percorreva il tratto dalla parte opposta a quella del Riminese. La donna della coppia è stata comunque trasferita all’ospedale dell’Aquila per essere sottoposta ad una serie di accertamenti.

Nell’immediatezza dei fatti, si era pensato a uno scontro tra le due moto, poi con il tempo è emersa un’altra verità che deve essere avallata dai rilievi: secondo una prima ricostruzione, sembra che il 49enne avesse perso il controllo della moto e scivolando, abbia invaso la corsia opposta, nello stesso momento in cui è sopraggiunta la coppia di Spoleto che non è riuscita a evitarlo.

La moto avrebbe pertanto investito il 49enne già a terra provocandogli delle lesioni che gli sono risultate fatali.

Una dinamica purtroppo analoga tra quelle conservate nella recente cronaca, sempre in quella zona. I due mezzi sono stati sequestrati, mentre la salma del centauro riminese è stata trasferita all’obitorio del San Salvatore a disposizione dell’autorità giudiziaria. A questo punto sarà dirimente l’esame autoptico a chiarire le ragioni del decesso del centauro mentre occorrerà molto probabilmente del tempo per comprendere la velocità tenuta dalle due moto che procedevano in senso opposto in un tratto in cui vige il limite a 50 chilometri orari.edere a una consulenza tecnica.