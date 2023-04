Morto dopo l'intervento alla tiroide, folla immensa all'addio di Grazia Sabatini

Folla immensa all'addio di Grazia Sabatini, la mamma di 44 anni, morta dopo un'operazione alla tiroide. Civitella Roveto si è stretta al dolore della famiglia. «Se volessimo paragonarla a una rosa, ogni petalo una virtù, Grazia era virtù, Grazia era grazia, Grazia era gentilezza, bontà, fede, Grazia era amore». Sono parole del parroco di Civitella Roveto, don Franco Geremia, nella sua omelia, durante i funerali di Grazia Sabatini ieri in una gremitissima chiesa di San Giovanni Battista, a Civitella Roveto in provincia dell'Aquila. Bandiere a mezz’asta, saracinesche dei negozi abbassate. Proclamato lutto cittadino. Ieri un velo di silenzio è calato su Civitella, un silenzio spezzato dal brusio delle preghiere recitate sommessamente in mezzo a un’immensa folla commossa che ha partecipato alle esequie e dai passi e dalla musica della banda del paese che accompagnavano al cimitero il feretro.

Nella bara, color legno chiaro, ricoperta di fiori, la salma di una mamma di 44 anni, restituita ai suoi cari dopo quindici giorni, dopo l’autopsia e agli accertamenti disposti dalla procura di Roma. Una tragica vicenda, la sua, che ha sconvolto un’intera comunità e che lascia nel dolore più profondo e inconsolabile i familiari di Grazia, deceduta dopo quello che poteva sembrare un banale intervento chirurgico alla tiroide eseguito il 24 marzo scorso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La donna è morta due giorni dopo per le complicanze e un'altra operazione effettuata d'urgenza. Si attendono ora i risultati dell’autopsia per stabilire l’esatta causa della morte. Intanto, infinita anche nella tragedia, è stata da tutti sottolineata, la generosità dei genitori di Grazia, del papà Alessandro e della mamma Annarita, per la decisione di donare gli organi, ma Grazia l'aveva lasciato detto che qualunque cosa fosse successa lei avrebbe voluto così. La donazione ha restituito speranza ad altre persone che potranno vivere «ed è come se Grazia continuasse così a vivere in quegli suoi organi che continueranno a pulsare, a battere nel corpo di quelle persone che li hanno ricevuti». I funerali sono stati celebrati dall’ultranovantennne parroco, ma di grande forza interiore che con le sue parole durante l’omelia ha cercato di dare conforto ai familiari della giovane, ai genitori raccolti nel loro atroce e muto dolore. «Se Dio è amore - ha detto dall’altare Don Geremia - perché ci ha tolto Grazia, perché l’ha tolta all’amore dei suoi genitori, della giovanissima figlia di 11 anni, del marito Giovanni, gettando tutti nello sconforto. Perché? Non so darmi una risposta, so che Dio l’ha amata, ha amato Grazia al punto da preferirla». Hanno parlato, nel corso delle esequie, le amiche di Grazia, la maestra elementare, Rita Pace. Altro momento di grande commozione c’è stato quando ha parlato la mamma di Grazia, che ha ringraziato tutti per la vicinanza. Presente anche il sindaco Pierluigi Oddi.