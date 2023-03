Lunedì 27 Marzo 2023, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 07:23

Muore in ospedale dopo un intervento alla tiroide. Grazia Sabatini, impiegata abruzzese di 44 anni e mamma di una bambina, è deceduta all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un'operazione di routine. Una morte al momento senza spiegazione, tanto che la famiglia ha sporto denuncia e vuole la verità. «Non era preoccupata mia moglie. Le avevano spiegato che l'intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi, una tiroidectomia, era un'operazione di quelle che si eseguono molte volte e tutti i giorni, in tantissimi ospedali italiani. Tutto era andato bene, lamentava solo un fastidio alla gola, e doveva essere dimessa», ha raccontato il marito Giovanni Mariani a un amico di famiglia. Grazia però non ce l'ha fatta.

IL RICOVERO

È entrata al Sant'Andrea mercoledì scorso ed è stata operata in giornata. L'intervento era andato tutto bene, poi improvvisamente il giorno dopo si è aggravata e la donna è stata riportata in sala operatoria, ma la situazione è precipitata. Così Grazia Sabatini è stata trasferita d'urgenza in rianimazione dove venerdì è deceduta. E come lei voleva, sono stati donati gli organi: Grazia ha salvato altre vite restituendo speranza a chi da anni è in lista d'attesa per un trapianto. Un ultimo gesto di amore e generosità. Ne aveva parlato tante volte in famiglia, con il marito, la sorella: «Se mi dovesse succedere qualcosa, date il consenso per la donazione».

L'OSPEDALE

L'azienda ospedaliera Sant'Andrea si è detta «profondamente dispiaciuta per la morte di una giovane paziente. Abbiamo attivato tutte le procedute di verifica interne e non appena ci saranno elementi ulti per poter chiarire quanto accaduto li forniremo, ma ci vorrà tempo. Siamo grati alla famiglia per la donazione degli organi».

Impiegata modello, mamma e moglie straordinaria, amante della natura e della montagna, era tutto questo Grazia. E nella sua Civitella Roveto, bellissimo borgo in provincia dell'Aquila dove viveva, c'è un dolore profondo. La notizia della morte ha lasciato sgomenti i colleghi di lavoro, ma anche amici, parenti, i conoscenti che stanno lasciando continui messaggi sui social per ricordarla. I familiari sono sconvolti, ma anche decisi a capire cosa sia successo: il marito ha sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Civitella Roveto, già trasmessa per competenza alla procura di Roma che dovrà decidere se disporre l'autopsia. «Vogliamo la verità», dice il marito e per questo ha nominato l'avvocato Berardino Terra che ha presentato denuncia contro ignoti, con ipotesi di reato di omicidio colposo. «La donna soffriva di ipertiroidismo - dice l'avvocato Terra - non sappiamo cosa sia successo». La famiglia ha nominato anche il medico legale di parte, Giuseppe Stornelli di Avezzano, che l'assisterà durante gli accertamenti medico legali.



«Una donna stupenda, sempre disponibile verso gli altri - dice un socio del Cai - mai ci saremmo aspettati una notizia del genere». Ieri mattina è stata postata la triste notizia dalla sezione del Club Alpino Valle Roveto: «La sua presenza e il suo entusiasmo hanno colorato i nostri giorni associativi. Siamo certi che l'amore per la nostra sezione, la passione e il suo sorriso continueranno a sostenerci». Il sindaco Pierluigi Oddi ha pubblicato un lungo post: «Quando se ne va una giovane madre, davanti a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Ci lascia una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l'ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi. Oggi per Civitella è una giornata di lutto».