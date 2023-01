Decessi improvvisi di persone giovani: chiesto un registro per l'Abruzzo

«Sull’onda del grande dolore che troppo spesso abbiamo provato nei nostri territori per morti improvvise di persone di giovane e giovanissima età, Le chiedo di voler istituire in Abruzzo il registro delle morti improvvise, strumento trasversale a tutte le Asl, che, come già avviene in altre regioni, può essere un valido strumento di studio e di prevenzione». La proposta, indirizzata all’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, arriva da Roberta Gargano, come privata cittadina. «Il registro - dice la Gargano - istituto diverso dal semplice registro presente nella sanità pubblica che si occupa del dato di mortalità, si potrebbe avvalere del lavoro dei Dipartimenti di Anatomia Patologica e di Cardiologia abruzzesi per avviare uno screening genetico e familiare teso a identificare patologie genetiche o ereditarie di cui le famiglie delle vittime non sono a conoscenza».