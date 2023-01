Muore a 30 anni giocatore dell'Aielli: sospesa la partita di Coppa Italia

Calciatore muore a 30 anni per una malattia. Sospesa la partita di prima categoria. È il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, a dare la drammatica notizia del decesso del giovane. «E morto a 30 anni per una grave malattia Adrian Sorin Cristea, il giovane attaccante romeno scomparso prematuramente e che giocava per l’Asd Aielli 2015».

La società sportiva marsicana esprime il proprio cordoglio attraverso una nota pubblicata online: «Tutta la società e i Barracos si stringono al cordoglio della famiglia Cristea per la perdita di un fratello e compagno di squadra Sorin. Impensabile andarsene a 30 anni». A causa del tragico lutto è sta rinviata la partita di Coppa Italia Aielli-Cerchio.