Riapre la chiesa delle Anime Sante

«Sono felice, perchè la mia città rinasce». Ha 9 anni, Davide. Lui è tra il migliaio di figli aquilani nati dopo la scossa del 6 aprile 2009 che oggi sono stati chiamati in piazza del Duomo per la cerimonia della riapertura della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta anche delle Anime Sante. Davide e i suoi fratelli coetanei erano lì presenti alla cerimonia a cui ha partecipato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, grande invitato per l'occasione. «Io ho visto Mattarella, i miei genitori no», si è lasciato scappare con tanta allegria Francesco, 10 anni.

La festa in piazza Duomo rimarrà impressa in quei ragazzini, che non hanno una memoria materiale della scossa: per loro e la città è stato un giorno da ricordare anche perchè hanno salutato il primo cittadino della Repubblica italiana venuto a portare la presenza fisica dello Stato proprio in una città 'che rinascè anche con la restauro di una chiesa simbolo. Nella frase di Davide, la voglia di andare oltre la tragedia: in quelle del ministro francese degli Affari Europei, Nathalie Loiseau, intervenuta con un discorso a tratti commosso, anche la convinta partecipazione francese al restauro .

