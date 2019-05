Investito da un camion in una cava in Germania: muore operaio edile teramano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proprio il 1° maggio, nella giornata che si celebra la festa dei lavoratori, la provincia di Teramo piange un operaio. La notizia è rimbalzata da Memmingen (Monaco) in Germania fino alla provincia di Teramo in poche ore: Alfredo Della Ripa, 45enne nato a Nereto ma residente a Tortoreto, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro.Secondo le prime indiscrezioni arrivate in serata in Italia, l'operaio tortoretano addetto alle manutenzioni dei mezzi per conto dell'impresa Hans Steidele GmbH di Voringen, che produce calcestruzzo e strutture precompresse, sarebbe stato travolto da un camion. L'incidente si sarebbe verificato all'interno della cava dove si estrae la materia prima per la lavorazione e la trasformazione in calcestruzzo.la polizia tedesca ha avviato un'inchiesta per far luce sull'accaduto. E' probabile che la salma possa rientrare in Italia nel fine settimane. I funerali dovrebbero svolgersi a Tortoreto.