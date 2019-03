Innamorato pazzo a 70 anni minaccia la ex: «Stai attenta, ho una pistola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho una pistola, fai attenzione» è uno dei tanti modi con cui spesso chiudeva migliaia di messaggi minacciosi rivolti alla ex compagna e ai suoi figli. E' scattato quindi il divieto di avvicinamento per un 70enne di Teramo che non si era mai rassegnato alla fine della storia d'amore con una donna teramana e aveva iniziato pesantemente a perseguitarla. Un escalation di molestie che erano diventate insostenibili: sms minacciosi nei quali spesso l'uomo non risparmiava nemmeno i figli minori della donna, paventando, in più di un'occasione anche l'uso di una pistola. Ma il 70enne non si era limitato solo agli sms: aveva iniziato a preparare lettere diffamatorie e volantini dai contenuti offensivi e irriguardosi nei confronti di quella donna amata ma che si era allontanata da lui proprio per quella ossessiva e morbosa gelosia.Il 70enne non perdeva neanche occasione per minacciare di diffondere il contenuto di quelle lettere anche attraverso i social e non aveva risparmiato di insultare nemmeno un amico della donna, estraneo da tutta la vicenda. La vittima, iniziando a temere seriamente per la propria incolumità e per quella dei suoi cari, ha trovato la forza di recarsi in questura e raccontare il tutto. L'attività investigativa della squadra mobile di Teramo, partita subito dopo la denuncia, ha permesso in breve tempo di accertare a pieno il vero e proprio incubo che la vittima stava vivendo, così nella mattinata di ieri, il gip del tribunale di Teramo, su richiesta della procura, ha dato esecuzione al divieto di avvicinamento nei confronti del 70enne. L'uomo ora non potrà più avvicinarsi né all'abitazione né al luogo di lavoro della donna. Inoltre, è scattato nei suoi confronti anche il divieto di dimora esteso a tutta la città di Teramo e frazioni.