Ultimo aggiornamento: 09:15

Anche l'sconvolto per la vicenda dell' infermiere arrestato ieri mattina con l’accusa di aver ucciso otto pazienti anziani e di aver tentato di ucciderne altri quattro ospiti in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Offida, in provincia di, nelle Marche. L’uomo L.W. cinquantasette anni, sposato e padre di una figlia di 12 anni aveva abitato per anni ine ci tornava spesso a trovare gli amici. Poi si era trasferito a Grottammare dove tutt’ora risiede.L’operatore sanitario, spiegano gli inquirenti, è indagato per ottopremeditati e 4 tentati omicidi di anziano avvenuti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019, nei periodi in cui l’uomo prestava servizio presso la struttura. L’ipotesi è che i decessi siano avvenuti somministrando farmaci non previsti o in dosi eccessive. Contestate, fa sapere il procuratore, «le ulteriori aggravanti dell’aver commesso i fatti con mezzi insidiosi (ripetute somministrazioni indebite di farmaci, promazina, insulina, anticoagulanti, per dosi e/o tipologia non previsti e controindicati, al fine di causare i decessi), e con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la funzione di infermiere che espletava».