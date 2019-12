Pescara, dopo sei ore di agonia è morto anche il marito: Gabriella e Paolo per sempre insieme

Una vita insieme, Gabriella e Paolo erano legatissimi, sempre una accanto all'altro. Ieri ne sono andati insieme, prima Gabrilla Scorranno, 73 ani, morta sul colpo nel drammatico schianto frontale, dopo sei ore agonia, all'una di notte, è morto anche suo marito Paolo Cecamore, 74 anni, ricoverato in condizioni disperate nel reparto rianimazione dell'ospedale di Pescara. Cecamore era molto noto a Spoltore per essere stato comandante dei vigili urbani del Comune vicino Pescara.

Lo schianto si è verificato alle 19 di lunedì tra una Seicento, dove viaggiava la coppia di anziani, con l'ex comandante dei vigili alla guida, e una Fiat Punto con due persone a bordo rimaste ferite in modo non grave. Lo scontro fontale è avventuo sulla provinciale Santa Lucia,a Spoltore: nella Punto c'erano due ragazzi di Cappelle sul Tavo che, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, all'altezza di una curva avrebbero invaso la corsia opposta finendo contro la Fiat Seicendo, per i due coniugi chwe stavano facendo rientro a casa non c'è stato scampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA