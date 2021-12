Colpito da malore al volante, si schianta contro tre auto in sosta: morto

Si è schiantato contro tre auto in sosta, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, lungo viale Kennedy, all'altezza del Liceo artistico Misticoni-Bellisario, a Pescara. Un uomo di 72 anni nel pomeriggio di ieri ha perso la vita, mentre era al volante della propria auto, nella trafficata via del centro.

F.D.M., residente in zona, era in auto quando, giunto più o meno all'altezza dell'intersezione con via Cavour, ha avuto un malore fulminante: ha sbandato ed è andato ad urtare prima contro due vetture che erano parcheggiate sul lato sinistro della strada, poi ha proseguito la marcia e ha urtato un altro mezzo parcheggiato invece sul lato destro. Intanto alcuni passanti hanno avvisato i soccorsi e la sala operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata. I sanitari hanno tentato tutte le manovre per rianimare il settantaduenne ma, purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.