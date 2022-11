Incidente frontale sulla supestrada di Pizzoli, un morto

L'AQUILA - Un grave incidente si è verificato intorno alle 8:30 lungo la superstrada che conduce a Pizzoli. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente: una Mini Cooper e una Seicento. L'impatto è stato tremendo. C'è una vittima: si tratta di una donna.

Un'altra donna è stata ricoverata in ospedale con traumi diffusi, ma non sarebbe in pericolo di morte.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e il 118 anche con l'elisoccorso. La viabilità è bloccata.

(Notizia in aggiornamento)