Incidente a Chieti, Luca Fondati muore in moto a 24 anni: la sbandata, poi il volo

Uno schianto pauroso, che ha fatto letteralmente volare la sua moto, una Kawasaki 900: è morto così Luca Fondati, 24 anni, ortonese residente a Crecchio, in località Villa Consalvi, ieri nel tardo pomeriggio. L’incidente si è verificato in via Vittoria Colonna, dopo l’intersezione con contrada San Giovanni, sul tracciato che porta verso la Val di Foro, nel territorio comunale di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Il giovane ha fatto tutto da solo, complice la velocità: secondo una prima ricostruzione era appena uscito dallo svincolo della variante ed aveva imboccato la direzione di Miglianico quando dopo un centinaio di metri ha perso il controllo della potente moto che con tutta probabilità ha toccato la cunetta laterale di raccolta delle acque. A quel punto, completamente fuori controllo, nell’impatto contro il muretto sovrastante la moto si è impennata ed è volata ricadendo nel cortile di una palazzina in cui ha sede un centro di fisioterapia. Mentre il corpo senza vita del giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a ottobre e indossava il casco, è rimasto sull’asfalto, sbalzato per alcune decine di metri. La moto è stata ritrovata per gran parte al di là della recinzione dell’edificio, come conficcata a terra con la parte anteriore mentre altri pezzi, sono rimasti sull’asfalto. Per alcune ore non è stato possibile neppure risalire al modello, tanto si è danneggiata.

NESSUN SEGNO DI FRENATA

Il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente è rettilineo ed era stato sistemato in occasione del passaggio del Giro d’Italia, nessun segno di frenata a conferma della velocità elevata, nessuna buca o anomalia nell’asfalto. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori non c’era più nulla da fare: sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e quattro agenti della Polizia locale di Francavilla, coordinati dal vice comandante Giustino Tancredi. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani, magistrato di turno, la moto è stata sequestrata, mentre la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Chieti, probabilmente si farà l’autopsia.



La pagina Facebook del giovane rivela la sua passione per le moto, per le auto e per lo sport: Luca Fondati, originario di Ortona, dove ha giocato a calcio nella formazioni giovanili, aveva frequentato l’Istituto Nautico “Acciaiuoli”, e faceva il vigilante, durante l’estate aveva lavorato in alcuni stabilimenti balneari della costa teatina, a quanto pare anche al Supporter Beach di Fossacesia. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente, qualche rallentamento e traffico deviato all’altezza della grande rotatoria all’uscita della variante. La sindaca Luisa Russo, nel dare la notizia dell’incidente, ha scritto sulla sua pagina Facebook: «Siamo addolorati come comunità per quanto accaduto».